تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة العربية السعودية.





وأكد التحالف بقيادة السعودية استمرار محاولات الحوثيين "العدائية" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





وذكر المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن محاولات الاعتداء على المدنيين "متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".





وأضاف التحالف العربي أنه يتخذ إجراءات عملية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



