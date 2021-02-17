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رياضة

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ولايبزج.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.


وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.


وتسلم محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب إحرازه الهدف.


وحسب شبكة "هو سكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%.

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