هاشتاج عمرو أديب يتصدر تويتر.. ومتابعون: ألف سلامة عليك

تعرَّض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر.





ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عمرو اديب.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا ًعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.





وجاءت التعليقات كالتالي:





‏ألف ألف سلامة عليك وربننا يتمم شفاءك على خير وتقوملنا بألف سلامة ان شاء الله 💔🥺🥺❤️‎#عمرو_اديب









‏‎#عمرو_اديب شفاه الله وعافاه

إعلامي قوي وذكي ومحب لوطنه....

عامل للإخوان ومراكيبهم خرم في دماغهم لأنه بيعرف يديهم على دماغهم بمزاج

زي بالظبط وحيد حامد اللي بيكرهوه لأنه كان بيعريهم ويظهرهم على حقيقتهم بإبداع وعبقرية.









‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يحفظك من كل سوء ومكروه..

سلامات يا استاذ عمرو ❤️🙏🏻 ‎#عمرو_أديب









‏نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه و يعافيه من كل مكروه وشر وسوء

اللهم آمين يارب العالمين 🙏😢😢😢😢😢Get well soon 🙏‎#عمرو_اديب .



