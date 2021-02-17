طريقة عمل سالمون مشوي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة مبتكرة لعمل سمك السالمون مشوي وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.









سالمون ستيك

سكر بني

صويا صوص

عصير ليمون

جنزبيل مفروم

ثوم مفروم

ملح وفلفل

زيت زيتون

ماء بصل أخضر

سمسم للتقديم

جرجير

بطاطس بيوريه

ليمون أضاليا شرائح









* يرفع زيت زيتون على النار مع إضافة رشة ملح.





* تضاف قطع السالمون من جهة الجلد أولًا ثم يقلب على الجهة الأخرى.





* يضاف البصل والسمسم والثوم والزنجبيل والسكر وعصير الليمون والصويا صوص ويترك المحتوى حتى تمام التسوية.





* يخلط بصل أخضر مع ملح وفلفل وسمسم وزيت زيتون ثم يضاف لها البطاطس.



