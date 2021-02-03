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مرأة

طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:02 ص
سمك سلمون بصوص الليمون
سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق السمك.

مقادير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

6 قطع سلمون
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
الصوص
1 ملعقة كبيرة بقدونس
2 فص ثوم
1 كوب كريمة
1 ملعقة كبيرة شبت مفروم
1 ملعقة كبيرة كزبرة
3 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
ملح وفلفل
للتقديم
بروكلي
بطاطس مسلوقة
جزر
أرز أبيض

طريقة تحضير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب

* تدهن صينية بالزيت وترص قطع السلمون وترش بالملح والفلفل الأسود

* يوضع فى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة

* يشوح الثوم فى الزبدة على النار

* تضاف الكريمة وعصير الليمون وبشر الليمون ويقلب كل الخليط

* يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة

* يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الصوص على النار

* يقدم السمك مع الصوص والسوتيه والأرز

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