تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق السمك.
مقادير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب
6 قطع سلمون
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
الصوص
1 ملعقة كبيرة بقدونس
2 فص ثوم
1 كوب كريمة
1 ملعقة كبيرة شبت مفروم
1 ملعقة كبيرة كزبرة
3 ملعقة كبيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
ملح وفلفل
للتقديم
بروكلي
بطاطس مسلوقة
جزر
أرز أبيض
طريقة تحضير سمك سلمون بصوص الليمون والأعشاب
* تدهن صينية بالزيت وترص قطع السلمون وترش بالملح والفلفل الأسود
* يوضع فى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة
* يشوح الثوم فى الزبدة على النار
* تضاف الكريمة وعصير الليمون وبشر الليمون ويقلب كل الخليط
* يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة
* يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الصوص على النار
* يقدم السمك مع الصوص والسوتيه والأرز