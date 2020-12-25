بعد تحذيرات الصحة من سمك القراض.. تعرف على الأسماك السامة بالبحر الأحمر

البحر الاحمر مليئ بالمخلوقات والاسماك البحرية العجيبة منها السام ومنها النادر ومنها المهدد بالانقراض ومنها ما هو وسيلة للجذب السياحى ولكن منها قصة وحكاية ولكن مؤخرا حذرت وزارة الصحة من نوع معين من الاسماك البحرية التى تباع فى الاسواق وهو سمكة"القراض" او "الارنب"نظرا للخطورة التى تكمن فى السم الموجود فى بطن تلك السمكة والذى قد يودى بحياة الانسان فى لحظات ولكن هناك ايضا بعض الاسماك السامه فى مياه البحر الاحمر والتى لا يعرف عنها الكثيرون ولا تقل خطورتها عن تلك السمكة .

يقول صلاح سليمان الرشندى أحد العاملين بمحميات البحر الاحمر ومن ابناء الغردقة أن لكل كائن بحرى وسيلته الدفاعية التى حباه الله سبحانه وتعالى بها وخاصة الكائنات البطيئة الحركة مثل أسماك "العقرب والصخر"، فيجب التعامل معها بحرص ولا نحاول لمس أو الاقتراب منها ومن كل الأسماك الغير مألوفة حتى لو كانت ألوانها جميلة وزاهية، لأن بعض أسماك الشعاب المرجانية قد تكون خطيرة على الإنسان، وتختلف خطورة الحيوانات البحرية من كائن لآخر، منها من تكمن خطورتها عند الإقتراب منها أو لمسها مثل (أسماك العقرب والصخر - قناديل البحر - الأصداف المخروطية)، ومنها كائنات خطورتها فى مهاجمتك حين تقابلها أو تستفذها مثل أسماك (القرش والباراكودا والمواري)، ومنها الخطيرة عند تناولها كغذاء مثل أسماك "القراض".

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وتابع حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة السابق تعتبر (السمكة الصخرية) من الأسماك اللاسعة، وقد إكتسبت هذا الإسم من قدرتها العالية على التخفى والتلون، كما أن جسمها يغطى بالطحالب فيمنحها شكل الصخرة تماماً، سمكة الصخرة من أقبح الأسماك شكلاً لذلك يطلق عليها صيادين البحر الأحمر إسم "البومة"، وتعتبر من أخطر أسماك البحر الأحمر سمية بل الأكثر سمية على مستوى العالم، وتكمن خطورتها فى قدرتها العالية جدا على التحور فى الشكل حسب البيئة المحيطة بها، كما يوجد فى ظهرها عدد 13 شوكة تتصل كل منها بغدتين سميتين عند قاعدة كل شوكة، تفرز سمها القاتل عند الضغط عليها، وتحدث الإصابات من هذه الأسماك عند الوقوف عليها حيث يندفع السم خلال الأشواك الظهريةيكون تأثيرة على جميع أنواع العضلات مما يسبب شللاً كاملا وعلى رأسها عضلة القلب التى قد تسبب سكتة قلبية.

وأضاف الطيب أن سمكة ا"الديك" التى يسميها صيادين البحر الأحمر "الجنخ أو الجضاضة" تنتمى لنفس عائلة سمكة البومة، ويمكن تمييزها بسهولة عن طريق ألوانها الزاهية الجذابة، وتمثل خطورة على حياة الإنسان نظراً لسميتها العالية التى تتمثل فى أشواكها بديعة الألوان، ورغم أنها لا تهاجم الإنسان إلا أنها حينما تشعر بالخطر تنتصب أشواكها تحسبا لأى إعتداء عليها، وتتميز أيضاً بسمية شديدة لكنها أقل خطورة من سمكة الصخر، وتعتمد شدة الاصابة على عدد الأشواك وعمق الإصابة.

الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئى يؤكد خطورة سم هاتان السمكتان على الإنسان تكاد تكون واحدة ويشتركان فى الأعراض والعلاج، وعند التعرض إلى لسعة من أشواك هذه الأسماك يشعر المصاب بألم شديد جدا لايكاد يحتمل، يحدث صدمة عصبية تتوقف شدتها على حسب شدة الإصابة ويمكن أن تؤدى إلى ضعف عام وشلل فى أطراف المصاب بالإضافة إلى مشاكل فى التنفس، وفى حالة تأخر العلاج تحدث قرح وغرغرينا، لذلك يجب وضع ماء ساخن لاتزيد درجة حرارته عن (50 درجة مئوية) على مكان اللدغة لتخفيف الألم، لأن السم ذو أساس بروتينى يتكسر بالحرارة، ويوضع المصاب على ظهره بحيث يكون مستوى القدم المصابة أعلى من مستوى باقى الجسم، ويفضل عدم استخدام أربطة كما فى حالة لدغة الثعبان لأنها تسبب مشاكل عديدة، وإذا فقد المصاب الوعى يجب عمل تدليك لعضلة القلب وعمل تنفس صناعى وسرعة نقلة إلى المستشفى، وهناك يتم إزالة بقايا الأشواك من مكان الإصابة إذا وجدت، مع الاستمرار فى استخدام الماء الساخن حتى يزول الالتهاب، وإعطاء مضاد للتيتانوس ومضاد حيوى مناسب لمنع الالتهاب.

وكشف غلاب حتى تتجنب الإصابة من هذه الأسماك، يجب ألا تلمس بيدك أى شىء لا تكن متأكداً من طبيعتة أثناء الغوص أو السباحة، وعدم لمس أي صخرة عليها طحالب إلا بعد التأكد من أنها ليست سمكة صخرية، ومن الأفضل ألا تلمس شىء فى أعماق البحر على الإطلاق، ولا تقف أو تجلس على الصخور أو الشعاب المرجانية أو الرمال التى تكسوها مياه البحر، فهذه الأسماك تجيد التخفى بشكل لا يمكن تصوره، ويجب ألا تنزل إلى البحر حافى القدمين ويفضل ارتداء (قفازات وجوارب مع صندل البحر أو زعانف).

وقد حذرت وزارة الصحة حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة، مؤكدة أنها "سامة وتؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء".

ونشرت الوزارة فيديوجرافيك عبر حسابها على تويتر، كشفت خلاله عددًا من المعلومات عن تلك السمكة التي وصفتها بأنها الأكثر فتكًا في العالم.

وتشمل هذه المعلومات:

- تعرف هذه الأسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، منتشر في الأسواق يؤدي إلى الوفاة

- تتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم

- سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف بإسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف

- تحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع

- السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن

- تتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس

- تعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة

- عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين

- قد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات

- تشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة