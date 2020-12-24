خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

تعرضت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا لحادث حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى خلال استقبالها لوزير النقل وهى الآن فى طريقها لمستشفى البحر الأحمر بمدينة الغردقة لإجراء الفحوصات اللازمة وهى بحالة جيدة .





وكان قد شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على سرعة الانتهاء من أعمال مشروعات التطوير الجارية بميناء سفاجا البحري وافتتاحها قريبا، حيث قام الوزير بجولة تفقدية بالرصيف البحرى الجديد، وصالة انتظار الشاحنات ومشون البضائع، برفقة مسئولي الوزارة.





وتفقد وزير النقل، فور وصوله ميناء سفاجا البحرى منطقة مشون البضائع، الذى يجرى تنفيذها داخل الميناء، تكلفته 46 مليون جنيه، وتم تنفيذ 92% من إنشاءاتها، ومن المقرر أن يتم افتتاحها نهاية فبراير 2021، بمساحة 5900 متر مربع، وشدد على سرعة الانتهاء من العمل بها.





كما تفقد وزير النقل منطقة الـ40 ألف متر داخل الميناء التى تم استقطاعها من شركة الألمونيوم والذى بحرى إنشاء رصيف بحرى بها بمسافة 60 متر بالمنطقة الجنوبية بالميناء، كما يجرى إنشاء مخزن مكشوف وساحة كبيرة بها بتكلفة 55 مليون جنيه.





كذلك تابع وزير النقل، خلال جولته بميناء سفاجا برفقة مسئولى الوزارة من مساعديه من القطاع البحرى والبرى، العمل بالمنطقة متعددة الأغراض، والمنطقة اللوجستية، وساحة الانتظار الشاحنات خارج الميناء بمساحة 48600 متر ونسبة التنفيذ بها 45%.



