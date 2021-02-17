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فن

الفيلم الكوميدي شاومينج يحقق 222 ألف جنيه في أسبوعين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:29 ص
الفيلم الكوميدي شاومينج
الفيلم الكوميدي شاومينج
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سعيد فراج
حقق الفيلم الكوميدي "شاومينج" إيرادًا، يوم الثلاثاء 16 فبراير، قدره 17 ألفًا و589 جنيهًا، لتقفز إيراداته الإجمالية حتى الآن إلى 222 ألفًا و188 جنيهًا بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض السينمائي.

تدور قصة الفيلم حول امتحانات الثانوية العامة، وصفحة "شاومينج" التي سرّبت امتحانات الثانوية العامة قبل عامين.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى، ويتناول ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر.

ويشارك به عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى.

وبدأ بيومي فؤاد مؤخرا تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك به هالة فاخر، أميرة هاني، شادى ألفونس، وغيرهم.
  
وفي سياق آخر صور بيومي فؤاد عددا كبيرًا من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسي صلاح وهدى المفتي وسامي مغاوري.
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