إزاي تنقل كل بياناتك من تطبيق تيليجرام

اتجه العديد من المستخدمين حول العالم لإستخدام تطبيق تيليجرام Telegram كبديل لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، بعد إعلان الأخير تغييراته في سياسة الخصوصية الخاصة به مما أثار قلق الكثير من الأشخاص.





وبحسب موقع gadgets now التقني، لا يزال واتسآب التطبيق الأكثر شهرة وشعبية على الإطلاق، بسبب الميزات التي يقدمها ويتفوق بها على المنافسين ويأتي على رأسها، دعم تصدير الدردشات وأخذ نسخ احتياطية تلقائية، بينما لا يقدم تيليجرام أي نسخ احتياطية ويعتمد على قيام المستخدمين بذلك يدويًا.





ويتيح تطبيق تيليجرام على سطح المكتب أداة تسمى Telegram chats export والتي يمكن من خلالها تصدير أي شيء، ولكن إذا كنت تريد إجراء نسخ احتياطي للدردشة عليه يجب اتباع بعض الخطوات يدويًا، ولكن في البداية يجب أن تعرف ما يمكن تصديرها باستخدام أداة Telegram chats export.





1- جميع معلومات ملفك الشخصي.

2- جميع المحادثات الشخصية.

3- جميع الرسائل المرسلة إلى مجموعات روبوتات تيليجرام.

4- الرسائل التي قمت بإرسالها للمجموعات الخاصة.

5- الرسائل المرسلة والمستلمة للمجموعات العامة.

6- جميع الرسائل الصوتية.

7- نسخ جميع الملصقات.

8- تصدير جميع صور GIF.

9- تصدير جميع البيانات النشطة.

10- تصدير جميع البيانات العشوائية المتبقية.





وإليك خطوات تصدير بيانات تيليجرام باستخدام أداة سطح المكتب :

1- نزل تطبيق تيليجرام على سطح المكتب في الكمبيوتر المحمول أو الشخصي، و ثبت التطبيق باستخدام رقمك.

2- اضغط على الثلاث خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم حدد الإعدادات.

3- انقر فوق خيار المتقدم.

4- اضغط على تصدير بيانات تيليجرام.

5- حدد كل البيانات التي تريد تصديرها.