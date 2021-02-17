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أخبار العالم

ملايين الأمريكيين بدون كهرباء.. ومقتل 21 شخصًا في عاصفة ثلجية نادرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:05 ص
عاصفة ثلجية تجتاح
عاصفة ثلجية تجتاح الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
أدى الطقس السيئ والعاصفة الثلجية التي تجتاح أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الولايات المتحدة، إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين ومقتل مالا يقل عن 21 شخصا في ولايات متعددة.

ووقعت أسوأ حالات انقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس، حيث ظل أكثر من 4 ملايين منزل وشركة بدون كهرباء منذ يوم الثلاثاء في درجات حرارة شديدة البرودة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" انقطعت الكهرباء عن 250 ألف شخص في أماكن أخرى بخلاف تكساس، فضلا عن انقطاع التيار عن نحو 4 ملايين شخص آخرين في مدينة مكسيكو، كما تأثر ربع مليون شخص في ولاية أوريجون جراء العاصفة الثلجية النادرة.

وفي ولاية كارولينا الشمالية، عثر على جثث 3 أشخاص قتلى بعدما ضرب إعصار قوي بلدة ساحلية، فيما لقي 4 أفراد مصرعهم في تكساس جراء حريق أثناء محاولة استخدام المدفأة للهروب من برودة الطقس.

وتسببت العاصفة الثلجية والطقس السيئ في وفيات أخرى بعدد من الولايات مثل لويزيانا وكنتاكي وميسوري، لأسباب مختلفة بينها حوادث سيارات والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ، وإرسال مساعدات لولاية تكساس، حيث تتراوح درجات الحرارة هناك بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.

واثرت العواصف غير المسبوقة على شبكات الكهرباء كما تسببت في شلل الحركة المرورية ببعض الولايات، فيما اكتست الطرق بالثلوج وامتدت التحذيرات  إلى مختلف المناطق الحدودية مع كندا.

فيما واجه المسؤولون في تكساس انتقادات لاذعة بسبب الفشل في التعامل مع انهيار شبكة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بفعل موجة الطقس السيء.

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