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مرأة

أفضل أنواع شاي الأعشاب.. تعرف عليها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:15 ص
شاى الأعشاب
شاى الأعشاب
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أسماء عبد الحفيظ

هل تعلم أن الشاي هو أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم؟ شاي الأعشاب مليء بالعناصر الغذائية وله الكثير من الفوائد الصحية. 


ويأتي شاي الأعشاب في مجموعة متنوعة من النكهات ، لذلك سيكون هناك دائمًا شيء للجميع، الخيارات لا حصر لها.

كشف موقع هيلثي عن أفضل أنواع شاي الأعشاب التي تحتاج إلى تجربتها

الشاي المريمية
قد لا يكون شاي Rooibos معروفًا جدًا لكثير من الناس. Rooibos هو نوع خاص من الشاي يتم إنتاجه في جنوب إفريقيا. من المعروف أن هذا الشاي خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي ، ولكن الأفضل من ذلك هو أن العديد من الدراسات قد كشفت أن هذا الشاي يمكن أن يساعد في الواقع على زيادة صحة العظام. يقال أن النكهة عبارة عن مزيج من الحلو والجوز. ومع ذلك ، فإن شاي Rooibos هو نوع محدد يجب أن تشربه بشكل منتظم.

شاي الياسمين
هذا الشاي المنعش له رائحة مدهشة وهو من أحلى أنواع شاي الأعشاب. شاي الياسمين هو الأكثر شعبية في الصين ويزداد شعبية في جميع أنحاء العالم. بمجرد أن تفهم الفوائد الصحية الرائعة ، سترغب بالتأكيد في شرب شاي الياسمين على أساس أسبوعي. مضادات الأكسدة الموجودة في هذا الشاي تجعله فعالًا في إنقاص الوزن ، حيث من المعروف أن شاي الياسمين يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك. لا يقتصر الأمر على مذاقه الجيد ولكن المزايا الصحية استثنائية أيضًا.

شاي النعناع
يعتبر شاي النعناع من المشروبات المشهورة جدًا في جميع أنحاء العالم ولكنه يحظى بشعبية خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. إنه ليس ممتعًا فقط لبراعم التذوق ولكنه يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. أحد الفوائد الصحية الأكثر شهرة لشاي النعناع هو أنه يمكن أن يخفف عسر الهضم ، وكذلك يخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS).

شاي الزنجبيل
يشرب الزنجبيل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بفضل خصائصه المذهلة المضادة للالتهابات. ليس فقط له نكهة رائعة ولكن له أيضًا رائحة لا تصدق وهذا هو السبب في أنه الاختيار الأمثل للشاي في أي وقت من اليوم. يمكن للنساء الحوامل أيضًا الاستفادة بشكل كبير من شاي الزنجبيل لأنه يساعد في الغثيان. تأكد من تضمين هذا الشاي في نظامك الغذائي لأنه يمكن أن يساعدك حقًا على الاستمتاع بحياة أكثر صحة.

شاي البابونج
تكافح من أجل النوم ، يجب أن تفكر بالتأكيد في تضمين هذا الشاي الرائع في نظامك الغذائي. إن التأثيرات المهدئة والهادئة للبابونج ستجعلك تشعر بالراحة. ومع ذلك ، هناك العديد من الفوائد الصحية التي تأتي مع شرب هذا الشاي. وهو أمر منطقي تمامًا لسبب كون هذا أحد أكثر أنواع الشاي شهرة في العالم.

شاي الكركديه
غالبًا ما يكون هذا الشاي على رأس القائمة عندما يتعلق الأمر بشاي الأعشاب وفوائده الصحية المذهلة. شاي الكركديه مصنوع من زهور نبات الكركديه. يقدم هذا الشاي طعمًا لاذعًا مع لمسة نهائية منعشة ويمكن تقديمه إما ساخنًا أو باردًا. يقارن معظم الناس طعم شاي الكركديه بالتوت البري. إذا لم تكن قد جربت هذا ، فعليك حقًا.

شاي الزعتر
شاي أعشاب الزعتر هو جزء من عشب الحديقة الذي تم استخدامه منذ العصور القديمة لأسباب طبية وطهوية. هناك بعض الفوائد الصحية الهائلة حيث أن المكون النشط للزعتر هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعتبر رائعة للجسم. من أفضل مزايا شاي الزعتر أنه يساعد في تقليل آلام الصداع.

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