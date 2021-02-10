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مرأة

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:01 م
يبطئ الشيخوخة ويقوي
يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة .. فوائد غير متوقعة لهذا النوع م
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اسماء محمد
يُعد الشاي من أشهر المشروبات فى العالم وفى السنوات الأخيرة بدأنا نسمع عن أنواع جديدة من الشاى أو كانت موجودة فى بلاد بعيدة ولكننا لم نعرفها الا مؤخرا ومن بينها الشاى الأزرق .

وأجريت على هذا النوع من الشاي ابحاث علمية ومن بينها دراسة عربية جديدة تكشف فوائد الشاي الأزرق، والذي يعرف باسم زهرة البازلاء وهى نبتة تظهر في منطقة جازان السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية من أهم الفوائد التى رصدتها الدراسة السعودية حول تأثير الشاي الأزرق على الإنسان انه يقوي الذاكرة والذكاء ويؤخر شيخوخة حيث يساعد على افراز الكولاجين الذى يحافظ مرونة البشرة.

وأضاف محمد الفيفي، المهندس الزراعي، أن الدراسة أكدت أن الشاي الأزرق يحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد العصبية مثل تنشيط الذهن، ومضاد للاكتئاب، ويهدئ نوبات الصرع، ، وعلاج للإجهاد، و يقضى على القلق.

وأضاف الفيفي أن أوراق الشاي الأزرق تستخدم بعد قطفها من الشجرة مباشرة، وأن سعر الكيلو الواحد منها يبلغ 600 ريال سعودي، مشيرا إلى أنه يُسقى من ماء المطر.

وأوضح أن هذا النوع من الشاي يساعد في أمور طبية كثيرة، منها زيادة القدرة على التركيز وتحسين الحركة الدودية للأمعاء ومقاومة الإمساك وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

كما كشفت دراسة أخرى عن احتواء زهرة الشاى الأزرق، على مادة قلويد، وفلافونويد، وتاركسيرول، وتاراكسيرون، وتريتربينويد، وأنثوسيانين، كمواد كيميائية فعالة لها آثارها البيولوجية، لهذه الزهرة العديد من الفوائد منها احتوائها على مواد مضادة للبكتيريا والسكري ومضادات الإسهال والفطريات ومضادات الديدان والالتهابات ومضادات الميكروبات ونقص شحميات الدم والتئام الجروح ومضادات الأكسدة ومضادات الحمى.
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