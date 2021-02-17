القاهرة خارج التصنيف.. صندوق مكافحة الإدمان: المنيا وسوهاج أعلى المحافظات فى تعاطى المخدرات





وأضاف "عسكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أمس قام بإطلاق نتائج المسح القومى الشامل لمكافحة مرض الإدمان بالتعاون مع مركز البحوث القومى للبحوث الإجتماعية والمدنية، موضحا أنه تم وصول نسبة الإدمان إلى 5.6%.





وتابع أن نتيجة نقص نسبة الإدمان يرجع لكثرة الحملات الوقائية والبرامج العلاجية والإعلانية، لافتا إلى حملة "أنت أقوى من المخدرات التى قدمها اللاعب المصرى محمد صلاح جاء من خلالها العديد من الإنتظارات على الخط الساخن وتعافى منها الكثير فى هذا الأمر.





وأكد أن نسب التعاطى كان 10.4% ولكنها تدنت الأن فى المسح القومى الشامل، متابعا أنه جتى الأن يوجد 26 مركز علاجى موزعين على مستوى 17 محافظة، كما أن محافظتى المنيا وسوهاج سجلتا النسب الأعلى فى تعاطى المخدرات.





وكشف عن سبب خروج محافظة القاهرة عن نسب الإدمان، قائلا إن الدراسة يكون لها شروط وعوامل كثيرة جدا، حيث تتم حسب عدد السكان والفئات العمرية الجديدة، مضيفا أن إختيار العينة يتم عن طريق وجود أساتذة من كليات التجارة والإعلام المتخصصين فى هذا الأمر.

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك دعما قويا يقدمه صندوق مكافحة الإدمان من خلال تقديم خدمة العلاج بالمجان ومراكز لتأهيل النفس والإجتماع لفترات طويلة، بالإضافة إلى القيام بالدمج المجتمعى وهو تأهيل الجسم من جديد وكيفية تكيفه مع المجتمع، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء المتعافى من الإدمان قروض ميسرة فى حالة تقديمه بمشروع ومساعدته فى دراسة الجدوى، حيث وصل العدد إلى أكثر من 4 ملايين جنيه حتى الآن.