سيارة متروكة في الشارع تقود الشرطة لعصابة أنشأت مصنعا للمخدرات بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن غموض واقعة ضبط سيارة بداخلها بندقية خرطوش وطلقات بمنطقة مدينة السلام وهروب قائدها ، حيث تبين أنه زعيم عصابة لتصنيع مخدر الأستروكس ويتخذ من 5 شقق بمدينة نصر مصنعا للمخدرات تم ضبط أعضاء التشكيل الخمسة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض علي المتهم الهارب.

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا يفيد أن قوة أمنية قد عثرت علي سيارة بمدينة السلام عثر بداخلها علي بندقية وطلقات .

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهوده إلى تحديد صاحب السيارة الهارب وتبين انه من منطقة باب الشعرية وله معلومات جنائية وأنه يتزعم تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع خمسة أشخاص أخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بمنطقة مدينة نصر وكرا لتصنيع المخدر.





وتمكنت مباحث باب الشعرية بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبط المتهمين الخمسة عدا زعيم العصابة الهارب .

واعترفوا بتصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار وبتفتيش الشقق المستأجرة تم ضبط ١٧ كيلو من مخدر الأستروكس و١١ كيلو بودر خام و٢ مطحنة و٤ ميزان حساس و٢ ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى وسيارة و٣ دراجات نارية يتم استخدامهم فى عملية النقل والترويج .