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رياضة

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:56 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق نصيحة ل محمود.عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي عقب مباراة الفريق أمس أمام المريخ السوداني. 
وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "كهربا انا بحبه جدا كلاعب بس  لو  هيفضل بنفس المستوي ومظبطش نفسه مش هيطول في الأهلي".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الثلاثاء على استاد القاهرة، في أولى مبارياتهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني. 

تقدم الفريق بالهدف الأول في الدقيقة ٥٦ عن طريق محمد مجدي أفشة، فيما عزز محمود كهربا تقدم الفريق، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة ٦٣ ووالتر بواليا في الدقيقة ٧٠.

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