رئيس جامعة 6 أكتوبر: في طريقنا لنشر أول بحث علمي عن كورونا بالجامعات الخاصة دوليا

صرح الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن الجامعة في طريقها لنشر أول بحث علمي عن كورونا بالجامعات الخاصة في منظومة الابحاث العلمية والذي سيتنشر دوليا.

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وأضاف " سليمان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المستشفى الجامعي في الوقاية والعلاج وتقديم خدمات علاجية من كشف وتشخيص وعلاج حالات الكورونا بين الطلاب والعاملين بالجامعات وايضا للمجتمع المحيط.

وكان قد صرح الدكتور جمال سليمان رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن هناك مصالح للدولة تعلو على مصالح الفئات لذلك فصحة المواطنين هي أهم ما يشغل الدولة بناء عليه فقد جاء قرار التأجيل لأسبوع للتغلب على الارتفاع في حالات الكورونا، حيث بدأ ذلك لأن المصلحة توجب التأجيل أسبوعا آخر لمزيد من الأمان للجميع.

أضاف "سليمان "، أنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا أن الكليات النظرية سيكون الحضور بها يومين في الأسبوع بينما العملية لمدة من 3 ل4 أيام وباقي الأسبوع سيكون من خلال الدراسة أونلاين .

وتابع: " تجربة التعليم عن بعد أثبتت ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني بأقل قدر من الخسائر، لذا اعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق تقنيات التعليم عن بعد".