حملة نظافة لإزالة آثار العاصفة من شوارع الوادي الجديد

نظم عمال النظافة بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد ، حمله لإزالة اثار العاصفة الترابية التي ضربت المحافظه امس وذلك رغم سوء الأحوال الجوية حيث قاموا بإزالة الأتربة والتراكمات التى تحملها الرياح على الشوارع والميادين الرئيسية وتقاطعاتها فى مدينة الخارجة. لإزالة





وتعرضت محافظة الوادى الجديد، امس الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ شملت انخفاض شديد فى درجات الحرارة وهبوب رياح قوية محملة بالأتربة مع انخفاض فى مستوى الرؤية الرأسية والأفقية على الطرق الرئيسية وداخل المدن والقرى.

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ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.





ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.





وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة والإدارة العامة للمرور فى تطوير ميدان البساتين لضمان السيولة المرو.





وأكد الزملوط، أن أعمال التطوير تشمل رفع الإشغالات وتطوير الجزيرة الوسطي وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المارة بالميدان وفقًا لخطة التطوير المعتمدة هندسياََ وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بهذا الميدان الحيوي.





من ناحية أخرى، وجه الزملوط باستغلال المساحات البينية الغير مستغلة داخل المدينة في إقامة وحدات سكنية وطرحها أمام المواطنين، وذلك خلال تفقده لأعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية التجارية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة.





كما تفقد محافظ الوادي الجديد، أعمال رصف شارع أرض المعلمين الرئيسي بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.





ووجه المحافظ برفع كفاءة الحديقة الموجودة بالحي لتوفير متنفس لخدمة الأهالي، كما وجه بإستغلال المنطقة المجاورة بأرض البحوث لتقسيمها وإقامة إمتداد عمراني وتجمع سكني بالمنطقة.