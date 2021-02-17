عودة المحذوفين عشوائيا من التموين بهذه الطريقة

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.





وطالب وزير التموين، في تصريحات صحفية، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.





المستندات المطلوبة:





أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية





بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ





برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.





صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





ثانيا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر





شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة





صورة البطاقة التموينية





ثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية





بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري





صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها





رابعا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية





إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري





صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها





خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية





شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها





سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية





شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





سابعا: تظلمات جمارك عالية





شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعليها.





ثامنا: تظلمات ضرائب عالية





شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا





- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





طالب عدد من النواب، وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بإعادة المستبعدين من البطاقات التموينية، وذلك على خلفية استبعاد عدد كبير منهم، كما طالبوا بسرعة اتخاذ قرار فيما يتعلق برغيف الخبز، بعد خفض وزنه، وذلك بإعادة وزنه كما كان أو بزيادة حصة الفرد.





انتقد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط.





وطالب بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.





وأوضح أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك.





وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.





كما انتقد النائب أحمد الشرقاوي حذف بعض المستفيدين من التموين فى ظل إجراءات التحديث رغم أنهم مستحقون.