ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التنظيم والإدارة ينتهى من تسوية مؤهلات 1256 موظفا بالضرائب العقارية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:55 ص
صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
Advertisements
آية الجارحي
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 1256 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة يستعرض بعض جهوده خلال شهر نوفمبر الماضي.. التسوية لـ 425 موظفا وتثبيت أكثر من 8 آلاف آخرين

الحكومة: انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا

التنظيم والإدارة: التسوية لـ 2123 وتثبيت 137 ونقل 435 موظفًا في ديسمبر الماضي

التنظيم والإدارة ينتهي من التسوية لعدد 889 موظفا بجامعة أسيوط

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تسوية 14 ألف و417 موظفا

جامعة أسيوط تبث بشرى لموظفيها

ترشيحاتنا

ضرب 3 آلاف هدف لحزب الله بـ24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يتأهب للمواجهة القادمة

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

خططوا لهجمات إرهابية.. روسيا تلقي القبض على 19 متطرفا في أسبوعين

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

استشارى تغذية يحذر من تناول الشاي باللبن والبسكويت فى الإفطار.. فيديو

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور