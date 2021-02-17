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أخبار العالم

الأمم المتحدة: الليبيون أمام فرصة سلام حقيقية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:41 م
لسراج يؤكد دعمه الانتقال
لسراج يؤكد دعمه الانتقال السلس للسلطة
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قسم الخارجي
أكدت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن الليبيون أمامهم الآن فرصة سلام حقيقية. 

وأشارت وليامز إلى أن قانون الإقصاء عام 2013 في ليبيا عمق من الازمة.

وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، قد أكد اليوم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دعمه الانتقال السلس للسلطة في ليبيا والالتزام التام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش التقي رئيس احكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، واتفقا على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

وناقش الاجتماع مستجدات مسارات الحل الثلاث «العسكري والسياسي والاقتصادي»، واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.
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