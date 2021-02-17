الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ود. عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بتشكيل فريق بحثي فني لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة المساحة المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس والتي تقدر بحوالي ٥٩ ألف فدان وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة جامعة بنها وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس وقد تم تشكيل فريق ٢٨ عضوا من الباحثين والمعاونين.



