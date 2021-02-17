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أخبار البلد

الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ود. عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بتشكيل فريق بحثي فني لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة المساحة المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس والتي تقدر بحوالي ٥٩ ألف فدان وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة جامعة بنها وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس وقد تم تشكيل فريق ٢٨ عضوا من الباحثين  والمعاونين.

وأكد وزير الزراعة أن الفريق البحثي يواصل مهمته في صحراء غرب السويس رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا  في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس
الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس
الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس
الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس
الزراعة: فريق بحثي لحصر وتصنيف التربة في صحراء غرب السويس
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