سينما زاوية تعلن عن اقتراب طرح فيلم The Lord of the Rings

Advertisements

محمد نبيـل أعلنت سينما زاوية عن اقتراب طرح الفيلم المنتظر "سيد الخواتم - The Lord of the Rings”.

الفيلم من بطولة Orlando Bloom, Ian McKellen, Elijah Wood.

طرح الفيلم الذي ينتمي إلى السلسلة الشهيرة يأتي بالتزامن مع طرح فيلم التشويق والإثارة «التفاصيل الصغيرة ــ The Little Things»، الذى يشارك فيه النجم العالمى ذو الأصول المصرية رامى مالك مع النجم العالمى دينزل واشنطن.