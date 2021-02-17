شاهد.. محمد فراج وخطيبته في أحدث جلسة تصوير

نشر محمد فراج صورة جديدة له مع خطيبته من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر فراج بصورة رومانسية مع خطيبته بسنت شوقي من أحدث جلسه تصوير، ما أثار إعجاب متابعيه.









وكانت قد كشفت الفنانة بسنت شوقي خطيبة الفنان محمد فراج عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تداول شائعات حول إصابة خطيبها.









وقالت بسنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الحمد الله نيجاتيف يا بنى ادمين"، لتؤكد أنها خضعت إلى مسحة كورونا وجاءت النتيجة سلبية".









وكان استنكر الفنان محمد فراج، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحفظ على الرد حول تلك الأخبار التي روجت لإصابته بالفيروس.









وقال محمد فراج، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد: «أنا مش هرد على الأخبار دي، واللي فتى وقال كلام على لساني هو اللي يرد»، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلا لأعماله الفنية ولا يرد على هذه الأخبار.









وكانت شائعات قد ترددت حول إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا المستجد، نسبها البعض لمصادر مقربة منه، في ظل عدم تأكيد رسمي لصحة الأخبار المنتشرة.