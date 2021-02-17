ثلاث كلمات تمحو ذنب السرحان وعدم الخشوع في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنها

السرحان وعدم الخشوع شكوى كثير من المصلين في كثير من الأوقات ، فتجد المصلي بعد تكبيرة الإحرام تبدأ أفكاره وهمومه تتكالب عليه ويبدأ في التفكير أثناء الصلاة حتى أن البعض عند الركوع يسأل نفسه هل قرأت سورة الفاتحة أم لا ؟ ، ورغم نصائح الفقهاء وعلماء الدين بضرورة المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة حيث يمنع الشيطان عنك أثناء الصلاة وثوابه عظيم في غفران الذنوب .





ماهو دعاء الاستفتاح وحكم من تركه؟





قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن دعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يقوله المصلي عقب دخوله الصلاة وقبل قراءة الفاتحة وقد وردت عدة صيغ لدعاء الاستفتاح منها: ((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ)).





وأيضا .. ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)).









وأضاف عاشور ، قائلًا: دعاء الاستفتاح سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قاله أخذ ثواب ومن تركه فلا شيء عليه أي انه لا يجب ان تسجد للسهو إذا تركته عامدا أو ناسيا.









أفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن إعادة الصلاة في يوم واحد مرتين، إذًا فلا يجب عليك إعادة الصلاة لمجرد إحساسك بعدم الخشوع امتثالًا لأوامر النبي -صلى الله عليه وسلم-.





ووضع الشيخ عويضة علاجًا لهذه المشكلة بقوله: «عليك بالاستغفار ثلاثًا دبر كل صلاة.. استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله»، جبرًا للتقصير فى الصلاة.



