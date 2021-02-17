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مرأة

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:28 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني ؛ مؤشر البحث على جوجل بعد إعلان الإعلامي خيري رمضان، أثناء تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا؛ حيث صرح انها كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ أمس برفقة أسرتها، وجاءت نتيجتها إيجابية.


وتتميز رضوى الشربيني؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ؛ بإطلالتها الجريئة  دائما و بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.


وعلق خيري رمضان، قائلا: إن شقيقها وأولادها ووالدتها أصيبوا أيضا بفيروس كورونا، منوها بأن الأم الأكسجين لديها منخفض جدًّا، وجرى نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة، مستطردًا "رضوى تعبانة جدا، وتمنى لها الشفاء ولأسرتها".

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني
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