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أخبار البلد

846 مليون جنيه لتطور منظومة الإسعاف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:29 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية بتكلفة إجمالية بلغت 846 مليون جنيه، التي ساهمت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل سريع.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل تطوير منظومة الاسعاف المصريه كالآتي:

= توفير خدمات إسعافية لتغطية التوسع في المحاور والطرق الجديدة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 407 سيارات بتكلفة 402.5 مليون جنيه.

تطوير مقر الإسعاف النهري بمحافظة أسوان وتزويده بـ "لانش" إسعاف نهري بتكلفة 1.2 مليون جنيه، رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف من خلال تطوير وإنشاء نقاط تمركز الإسعاف على مستوى الجمهورية.

= تطوير 30 نقطة إسعاف وإنشاء 14 نقطة جديدة وتطوير 4 مراكز إسعاف رئيسية بتكلفة 12.9 مليون جنيه.

 429 مليون جنيه تكلفة المبنى الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية الجديد

= زيادة أسطول سيارات الإسعاف بـ 203 سيارات إسعاف جديدة، وتطوير نمطي لـ 204 سيارات إسعاف.
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