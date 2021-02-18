تسليم خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية كاملة المرافق للمستثمرين بمجمع المحلة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء ا ح مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية بتسليم خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديد للصناعات الصغيرة بالغربية لـ 57 مستثمر , وذلك في اطار مساعي المحافظة والهيئة لدعم الاستثمار وتحفيز رواد الاعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لابناء المحافظة , كما شهدت الزيارة اجتماع موسع مع المستثمرين تناول بحث تعزيز مقومات الاستثمار الصناعي بالمحافظة.





واكد رحمي على عمل المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على ازالة اية عقبات قد تواجه المستثمرين وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح افاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل علي خلق فرص عمل للشباب .





كما أشار المحافظ إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، مؤكدًا على دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات.





وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كلمته انه في اطار المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية فقد اعلنت الهيئة اكتوبر الماضي عن طرح1657 وحدة صناعية على المستثمرين بـ 7 مجمعات صناعية في محافظات الاسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر البحر الاحمر فضلا عن الغربية بانشطة متنوعة يتوافر بها كافة الخدمات.





وقال ان تسليم الوحدات الصناعية اليوم لصغار المستثمرين بمجمع مدينة المحلة، والتى تعد احد القلاع الصناعية بما تملكه من مقومات وعمالة ماهرة وخاصة في صناعة الغزل والنسيج، ياتى في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لتحقيق تنمية اقليمية متوازنة ومستدامة لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لابناء المحافظات بالصعيد والدلتا , مشيرا الى ان مجمع المحلة يبلغ اجمالي عدد الوحدات به 611 وحدة صناعية تشمل صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وصناعات كيماوية وتبلغ مساحة الوحدة 48 م2 كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على اكثر من وحدة حتى 8 وحدات.





وقال الزلاط ان الوحدات التي تم تسليم خطابات التخصيص لها منها 132 وحدة لعدد 42 مستثمر نشاط غزل ونسيج وملابس جاهزة ومفروشات , و22 وحدة لـ 9 مستثمرين نشاط هندسي (مثل الاكواب والابواب والشبابيك والاجزاء المعدنية للالات..) فضلا عن تسليم خطابات 14 وحدة لـ 6 مستثمرين نشاط كيماوي ( دهانات , أكياس بلاستيكية , منظفات ....).





موضحا ان وحدات المجمع بالمحلة تخصص بنظام الايجار بقيمة 19.7 جنيه للمتر شهريا، مؤكدا انه من المقرر استلام المستثمرين وحداتهم خلال شهر واحد على ان يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر.





وأضاف ان تسليم خطابات تخصيص الوحدات لصغار المستثمرين اليوم بداية واعدة ومشجعة على مواصلة العمل لتسليم دفعات جديدة من الوحدات للمستثمرين الجادين , داعيا مستثمري المحافظة ورواد الاعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات..





وقال ان الهيئة لا تسعي فقط الي توفير الوحدات الصناعية بل نعمل علي تيسير اجراءات الحصول على الماكينات والمعدات ومستلزمات الانتاج لاصحاب الوحدات من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات تمويلية للبدء فورا في الإنتاج , فضلا عن تيسير إجراءات الحصول علي الموافقات واصدار رخص التشغيل , وذلك لتطوير المنظومة ككل .





واوضح الزلاط انه تم عمل تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الاخير ل7 مجمعات صناعية بدءا من تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 الى 500جنيه كما تم الغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 الف جنيه لتصل الى 10 الاف جنيه , واتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية , كما تم عقد 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك ,

كما اعلن عن تيسيرات جديدة للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالايجار بتاجيل تحصيل ايجار الوحدات لمدة 6 اشهر تيسير ا على رواد الاعمال.





واشار الى انه بتوجيهات من السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تم التواصل مع كافة المستثمرين الذين سحبوا الكراسات من كل محافظة وتم عقد اجتماعات موسعه معهم خلال الفترة الماضية والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم.





كشف عن توجه لجنة فنية من الهيئة للمحلة خلال الايام القادمة لاستكمال وانهاء اجراءات تخصيص الوحدات والعقود للمستثمرين بالمحلة تيسيرا عليهم

واعلن اللواء محمد الزلاط ان الايام القادمة ستشهد تسليم الدفعات الاولى من خطابات التخصيص لمستثمري باقي المجمعات الست الجديدة

هذا وقد شهد فعاليات تسليم خطابات التخصيص والاجتماع الموسع مع المستثمرين حضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية ورواد الاعمال واصحاب الشركات.

هذا وعقب الاجتماع بمقر المحافظة قام المحافظ ورئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة للتعرف على مستوى الانشاءات والمرافق والتي تمت على اعلى المعايير التكنولوجية والبيئية والاطمئنان على جاهزيتها لبدء الانتاج



