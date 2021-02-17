سجن 5 متهمين بأحكام تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة في قضية هتك عرض بالمنيا

قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد عبد العزيز وأحمد حنفى، وأمانة سر أندرواس فهمى، بمعاقبة 5 متهمين بأحكام تراوحت بين المشدد 15 سنة والمؤبد في قضية خطف وهتك عرض بمركز ملوى.

حيث عاقبت هيئة المحكمة كل من "شريف.ا" وشقيقه "جرجس"، و"رومانى.س"، و"شادى.م"، بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم بينما عاقبت المتهمة الخامسة "سارة. ش" بالسجن المشدد 15 عاما في القضية رقم 715 كلى جنوب المنيا لسنة 2020 ، لإتهامهم بخطف المجنى عليه "مهاب.م.ع" بإحدى قرى مركز ملوى على خلفية علاقة عاطفية غير شرعية بين المتهم الخامس والمجنى عليه، إذ قام المتهمون بواسطة المتهمة الخامسة باستدراج المجنى عليه إلى مسكنها واحتجزوه وقاموا بالتعدى عليه جنسيا وقاموا بتصويره، وأحدثوا به عدة إصابات متفرقة وفق تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه.





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كان المحامى العام لنيابات جنوب المنيا قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في يوليو 2020، بتهم احتجاز مواطن بدون وجه حق والتعدى عليه وهتك عرضه وحيازة أسلحة بدون ترخيص.





واستندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعى وأقوال الشهود وضابط الواقعة وتحريات البحث الجنائى التى أكدت صحة الواقعة بعد مطابقتها بأقوال المجنى عليه وأقوال الشهود وأصدرت المحكمة حكمها السابق ذكرة.



