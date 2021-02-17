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فن

من الكواليس.. هنا الزاهد تشارك متابعيها فيديو طريفاً مع نسناس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الفنانة الجميلة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو طريفًا مع نسناس من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر".

 

وعلقت عليه قائلة: "وأنا بتعرف على بودي في أول يوم 🙄😂" وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا لها عن سعادتهم بالمسلسل ويتمنوا له النجاح.

 

وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب. 

 

ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة. 

 

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.

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