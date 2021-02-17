القصر الملكي يكشف حقيقة إصابة الأمير فيليب بفيروس كورونا

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، تفاصيل الحالة الصحية للأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا ، إليزابيث الثانية، عقب نقله إلى المستشفى.





وقال القصر الملكي البريطاني- وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" الأمريكية- إن الأمير فيليب شعر بتوعك في صحته، نُقل على أثره إلى المستشفى.





وأكد أن نقل الأمير فيليب إلى المستشفى ، ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت مصادر أن الرجل البالغ من العمر 99 عامًا "في حالة معنوية جيدة" ، حيث يتلقى العلاج داخل مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص ، في ماريليبون.





واضاف بيان القصر أن دوق ادنبره كما هو معروف رسميا عنه، من المتوقع أن يبقى في المستشفى لبضعة ايام لمراقبة حالته الصحية.





فيما قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه أرسل أطيب تمنياته إلى دوق إدنبرة بينما يقضي بضعة أيام من الراحة في المستشفى.