ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. التعادل السلبي يخيم على لقاء الزمالك والإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:27 م
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك والاسماعيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.


بدأت المباراة بحماسة شديدة من الإسماعيلي الذي وصل لمرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في كرة طويلة ولكن دون خطورة على المرمى. 


وصل الزمالك لأول مرة في المباراة لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة 3 عن طريق أحمد فتوح من الجبهة اليسرى الذي مرر كرة عرضية طويلة ولكن أبعدها دفاع الدراويش عن مرماهم.


طلب لاعبو الإسماعيلي من محمود البنا حكم المباراة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد سقوط محمد الشامي داخل منطقة جزاء الزمالك، ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب.


وسقط طارق حامد لاعب وسط الزمالك داخل أرضية الملعب بعد التحام قوي مع يوسف اوباما ومحمد حسن وخرج من الملعب لتلقي العلاج.


وحاول الاسماعيلي تنظيم هجمة خطرة على مرمى الزمالك في الدقيقة 9 من عمر المباراة ، ولكن لم يتمكن من عبور السدود المنيعة التي صنعها دفاع الأبيض.


ولم يسيطر أحد الفريقين على الكرة كثيراً ولكن بدت خطورة الزمالك أكبر على مرمى الدراويش.


ونظم الزمالك الهجمة الأولى على مرمى الاسماعيلي، في الدقيقة 13 انتهت بتسديدة قوية من زيزو ولكن ترتطم بأقدام مدافع الاسماعيلي ومرت بسلام على مرماهم.


وصل الاسماعيلي مرة أخرى الى مرمى الزمالك في الدقيقة 17 وشكل خطورة كبيرة على دفاع الأبيض، ولكن لم يستطع تسديد الكرة على مرمى أبو جبل .


هدأت الأمور قليلاً لالتقاط اللاعبين أنفاسهم في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وحارت الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين.


وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة وكانت من نصيب محمد حسن لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 22 بعد تدخله العنيف مع شيكابالا.


حاول شيكابالا الاعتماد على مهارته الفردية، وتوغل بين دفاعات الإسماعيلي في الدقيقة 23 ودخل الى منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لـ أحمد فتوح الذي منحها لسيف الدين الجزيري الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس المرمى.


وتلقى محمد صادق لاعب الإسماعيلي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27 بسبب اعتراضه أحمد فتوح من الجبهة اليسرى بقوة.


وأخطأ أبو جبل في كرة خطيرة من امام مرماه وانفرد به محمد الشامي الذي راوغه وسدد كرة "شيب" من فوق أبو جبل ولكنها خرجت بعيدا عن المرمى وحرمت الإسماعيلي من هدف التقدم.


واعترض الجهاز الفني للاسماعيلي على حكم المباراة بعد الانذار الثالث للاعبي الدراويش، وتوجه حكم المباراة محمود البنا لتحذير الجهاز الفني بعدم الإعتراض لسير المباراة كما يرام.


سقط حسين السيد لاعب الإسماعيلي بعد تدخل قوي من شيكابالا أمام منطقة جزاء الدراويش، منع خلالها حسين السيد هجمة قوية من شيكا. 


وأجرى الإسماعيلي أول تبديل اضطراري، بخروج محمد حسن مصاباً بآلام في العضلة الخلفية.


توجه حسين السيد للإعتذار لشيكابالا بعد كرة التحم بها اللاعبان، ورفض شيكابالا اعتذار حسين السيد ونفره لاعب الزمالك ودفعه دفعة قوية من رأسه وتدخل الحكم لفض الأمر دون اشهار بطاقات لأحد اللاعبين.


وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.
 خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"
 خط الهجوم: سيف الجزيري


و يضم تشكيل الاسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي 
خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي  -  مروان صحراوي – حسين السيد
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي
خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الهزيمة الأولى.. بعد تحقيق رقم إيجابي.. أحمد سامي يعود للنتائج السلبية

75 دقيقة.. الزمالك يهاجم سموحة والعارضة تحرمه من تسجيل الثالث

الزمالك يفوز على سموحة 2-0 ويحتل المركز الثاني في الدوري.. فيديو

ملخص الشوط الأول.. الاتحاد بـ١٠ لاعبين وبطاقة صفراء من نصيب الجهاز الفني للزمالك

ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد

75 دقيقة.. الزمالك يهيمن على الاتحاد بسبب النقص العددي لزعيم الثغر

ترشيحاتنا

حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الزراعي

خلي بالك .. سيدة تكتشف خيانة زوجها من خلال صورة.. شاهد

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

شكرًا يا غالي على العزومة.. كارمن سليمان وزوجها في منزل حسين الجسمي

Advertisements

تصرف غير لائق من شيكابالا تجاه نجم الاهلي السابق في لقاء الإسماعيلي

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

النيابة العامة تصف ضياع الكئوس من اتحاد الكرة بالخطأ في محضر الجرد

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

اتحاد الكرة يصدر حزمة قرارات جديدة.. تعرف عليها

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

لا تقبل المجاملة.. أول رد رسمي من أون تايم سبورت على الإساءة لـ الإسماعيلي

غياب فرجاني ساسي وبن شرقي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني

نشرة المرأة والصحة| تأثير استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي؟

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور