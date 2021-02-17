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فن

إليسا لـ عمرو أديب: حمداً لله على سلامتك

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:23 م
صدى البلد
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يارا عمرو

أرسلت الفنانة إليسا تغريدة إلي الاعلامي عمرو اديب، تتمني له الشفاء العاجل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

ودشنت اليسا كاتبة: "حمداً لله على سلامتك وان شاء الله ما بتشوف شر وبتقوم بالسلامة لترجع لنشاطك بصحة وقوة".

 

وكانت قد أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفي دار الفؤاد.

 

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث إصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.

 

وتؤكد "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

 

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