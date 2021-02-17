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يعاني من آلام شديدة.. شريف عامر يوضح حالة عمرو أديب الصحية ..فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:51 م
حادث الإعلامي عمرو
حادث الإعلامي عمرو أديب
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محمود محسن
كشف الإعلامي شريف عامر، عن الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب، قائلًا "أديب يعاني من آلام شديدة؛ نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له"، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى بسلامة.

وأضاف "عامر"، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن أديب يخضع لتقييم يومي؛ لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات، إضافةً إلى أنه شخصية مؤثرة وهامة في مجاله.

واستنكر الإعلامي شريف عامر، حملات الشماتة فيه من القنوات المعادية، معربًا عن أمنياته بشفاء الإعلامي عمرو أديب وعودته سريعًا إلى الشاشة مرة أخرى ورواية الحكايات بأسلوبه، معلقا "ما نتأكد منه مع قوة التأثير والوجود الاهتمام والكلام سلبًا وإيجابًا".

ونوه بأن الإعلامي عمرو أديب اسم مهم ومؤثر وناجح، متمنيا عودته بالسلامة على المستوى الشخصي والمهني.

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