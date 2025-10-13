ترامب: السلام في الشرق الأوسط أصبح حقيقة.. والدور المصري سيكون محوريًا في المرحلة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقدّر الحب والاحترام الذي لمسه خلال زيارته إلى مصر، مشيرًا إلى أن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط كان حلمًا بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، «لكن ها هو الآن يتحقق على أرض الواقع».

مقر انعقاد قمة السلام

وقال ترامب، خلال كلمته عقب وصوله إلى مقر انعقاد قمة السلام في شرم الشيخ، إن مصر ستلعب دورًا محوريًا خلال الفترة المقبلة في تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، معربًا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده المتواصلة في دعم مسار السلام.

وتأتي كلمة ترامب ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تناقش سبل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق عملية إعمار شاملة تضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة.