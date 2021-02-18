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أخبار البلد

إبراهيم سعيد يعلق على أداء الزمالك ويشيد بالإسماعيلي

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:16 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، على فوز الزمالك على الإسماعيلي في مباراة أمس بالدوري الممتاز.

وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا: "‏تقريبا الونش هو اللي بيعمل كل حاجه في الدفاع ومحمود علاء مجرد مشاهد فقط !!!ومنذ فتره كبيره اشاهد الاسماعيلي بهذا المستوى والاداء الرائع".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم، الخميس، قبل السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.

ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.

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