بـ 150 مليون جنيه .. مواصفات سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

يعتبر اللاعب كريستيانو رونالدو هو واحد من أكثر الأسماء التسويقية في عالم الرياضة ، وهوماجعله حتى الآن سفير لأكبر العلامات التجارية ،وقام رونالدو الآن بشراء سيارة جديدة نادرة من طراز بوجاتي شينتوديتشي .
ولكن السيارة الآن في مرحلة الاختبارات داخل أحد الانفاق في الفترة المقبلة ، كما تعتبر هذه السيارة واحدة من أفضل 10 سيارات في العالم سيتم إنتاجها، ويقدر سعر السيارة بسعر 150 مليون جنيه .
تستمد هذه السيارة قوتها من محركات الضخم ، والذي يتكون من 16 إسطوانة ، فضلا على أنه يمكنه الانطلاق من الثبات ، وحتى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية ، أما سرعة السيارة فتصل إلى 380 كم /ساعة .
كما أن التقارير ذكرت بأن النجم البرتغالي قام بشراء أغلى سيارة في العالم، ومن المعروف عن كريستيانو رونالدو يمتلك الكثير من السيارات الفخمة والكلاسيكية ،ومنها مرسيدس سي كلاس ، رولز رويس ، ويون فيراري 599 جي تي أو بالإضافة إلى لامبورجيني.
يذكر أن كريستيانو رونالدو تربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستجرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز الـ500 مليون متابع.