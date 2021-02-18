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سيارات

بـ 150 مليون جنيه .. مواصفات سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:00 ص
بوجاتي شينتوديتشي
بوجاتي شينتوديتشي
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أماني نوار
يعتبر اللاعب كريستيانو رونالدو هو واحد من أكثر الأسماء التسويقية في عالم الرياضة ، وهوماجعله حتى الآن سفير لأكبر العلامات التجارية ،وقام رونالدو الآن بشراء سيارة جديدة نادرة من طراز بوجاتي شينتوديتشي .

ولكن السيارة الآن في مرحلة الاختبارات داخل أحد الانفاق في الفترة المقبلة ، كما تعتبر هذه السيارة واحدة من أفضل 10 سيارات في العالم سيتم إنتاجها، ويقدر سعر السيارة بسعر 150 مليون جنيه .

تستمد هذه السيارة قوتها من محركات الضخم ، والذي يتكون من 16 إسطوانة ، فضلا على أنه يمكنه الانطلاق من الثبات ، وحتى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية ، أما سرعة السيارة فتصل إلى 380 كم /ساعة .
كما أن التقارير ذكرت بأن النجم البرتغالي قام بشراء أغلى سيارة في العالم، ومن المعروف عن كريستيانو رونالدو يمتلك الكثير من السيارات الفخمة والكلاسيكية ،ومنها مرسيدس سي كلاس ، رولز رويس ، ويون فيراري 599 جي تي أو بالإضافة إلى لامبورجيني.

يذكر أن كريستيانو رونالدو تربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستجرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز الـ500 مليون متابع.




نتيجة بحث الصور عن سيارة بوجاتى شيرون 2020 في مصر بـ105 ملايين و840 ألف جنيه


نتيجة بحث الصور عن سيارة بوجاتى شيرون 2020 في مصر بـ105 ملايين و840 ألف جنيه

نتيجة بحث الصور عن سيارة بوجاتى شيرون 2020 في مصر بـ105 ملايين و840 ألف جنيه
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