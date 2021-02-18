بـ 150 مليون جنيه .. مواصفات سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

كما أن التقارير ذكرت بأن النجم البرتغالي قام بشراء أغلى سيارة في العالم، ومن المعروف عن كريستيانو رونالدو يمتلك الكثير من السيارات الفخمة والكلاسيكية ،ومنها مرسيدس سي كلاس ، رولز رويس ، ويون فيراري 599 جي تي أو بالإضافة إلى لامبورجيني.





يذكر أن كريستيانو رونالدو تربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستجرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز الـ500 مليون متابع.





























