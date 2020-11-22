تحطيم سيارة بوجاتي ثمنها 3 ملايين دولار.. فيديو





ويبلغ سعر السيارة 3.4 مليون دولار وهي نسخة فريدة من نوعها وهي واحدة من الأغلى في تشكيلته، حيث تم تشطيبها بألياف الكربون الأرجوانية المكشوفة، ولحسن الحظ لم يكن أي شخص آخر متورط في الحادث، لكن جيليان أصيب بكسر في ذراعه بعد أن صدمه الباب.



ويتميز أحدث طراز من باجاني هوايرا رودستر بهيكل مصنوع من تانيوم وكاربو مما جعلها أخف وزنًا وأقوى من أي طراز سابق، كما يتميز بقدرة ديناميكية هوائية قوية، وقد أصبح الجناح الأمامي أكبر من ذي قبل بوجود أغطية جديدة على اما المصدات الأمامية كما تمت زيادة عرض الجناح الخلفي، بالإضافة إلى وضع 6 أنابيب العادم.



وتأتي هذه السيارة مع محركV12 AMG بسعة 6 لتر بقوة 800 حصانًا و774 رطلًا من عوم الدوران عند 2250 دورة في الدقيقة، وتتسارع من صفر إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.5 ثانية.



وتحتوي على ناقل حركة Xtrace قابض مفرد خفيف الوزن ب7 سرعات بنظام الدفع الخلفين و تتميز بالكونسول المركزي اللامع بأنه مصنوع من قطعة واحدة من الألومنيوم الصلب كما تتميز بـ4 سماعات يستخدم كل منها غشاءً ماسيًّا، عيار واحد قيراط، لزيادة من دقة الصوت





بوجاتي bugatti وأعلنت شركة عملاق صناعة السيارات الألمانية مؤخرا عن طرح السوبركار الجديدة بوجاتي بولايد bugatti bolide و التي ستحصل على مصابيح خلفية بتصميم يجعلها أقرب لطائرة .







وطرحت شركة بوجاتي bugatti السيارة بوجاتي بولايد bugatti bolide رسميا و هي مخصصة للسباقات بنسبة وزن إلى قوة غير مسبوقة بـ 0.67 كيلوجرام فحسب لكل حصان.



تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر تعرض سيارة فارهة لأضرار جسيمة، يقودها جيليان يبلغ من العمر 17 عام صاحب قناة شهيرة على يوتيوب، وهو ايضا نجل تيم جيلين الملياردير مؤسس شركة الأسم الخاصة كورس إيكوتينيز ، ونظرا لان والده ملياردير، فأنه يتمتع بإمكانية قيادة العديد من السيارات الغريبة في مجموعة والده بما في ذلك بوجاتي شيرون وماكلارين سينا وفيراري.