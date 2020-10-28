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سيارات

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
اصغر سيارة كهربائية
اصغر سيارة كهربائية في العالم
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اشرف عطية
أعلنت شركة هيونداي hyundai عملاق صناعة السيارات الكورية عن طرح السيارة الكهربائية الصغيرة الحجم الجديدة والفريدة من نوعها بتقنية التحكم التكيفي في القيادة .


ونشرت هيونداي hyundai مقطع فيديو يوضح التصميم الفريد والمبتكر والمتوقع أن يحدث ثورة في حجم السيارات الكهربائية عالميًا والتأكيد على ريادة هيونداي hyundai في صناعة السيارات الكهربائية .

ويعتمد التصميم الخارجي للسيارة الكهربائية الصغيرة من هيونداي hyundai على مفهوم EV “45” الذي سبق أن قدمته هيونداي في عام 2019 في معرض السيارات الدولي (IAA) في فرانكفورت. 

وضع مصممو هيونداي hyundai مقعدًا واحدًا في منتصف السيارة، لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة و تأتي السيارة الجديدة باثنين من محركي الدينامو (DC) و تتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كم / ساعة . 

وقامت هيونداي hyundai بتصميم هذه السيارة الفريدة من مادة صديقة للبيئة تقليدية (الخشب)، ولازالت هذه السيارة الكهربائية الجديدة لا تحتوي على نطاق قيادة مصنّف رسميًا حتى الآن، ولكن يُعتقد أن ضحك السائق يغذي السيارة للسفر لمسافة أبعد بناءً على تقنية التحكم في السيارة التكيفي العاطفي (EAVC).

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور
هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور
هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

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