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سيارات

خطوات مهمة لإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:59 م
خطوات مهمة لإيقاف
خطوات مهمة لإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل
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اشرف عطية
يتعرض كثير من قائدي السيارات إلى مواقف خطيرة أثناء القيادة، من أبرزها تعطل الفرامل للتلف أثناء القيادة، والتي تؤدي إلى عواقب وخيمة.


نقدم لكم خطوات إيقاف السيارة عند حدوث مثل هذه المواقف. 


خطوات هامة لإيقاف سيارتك عند تعطل الفرامل:
قم بالضغط المتكرر على دواسة الفرامل في حالة وجود مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التي أمامك، يمكن تجربة الطريقة الأولى لإيقاف السيارة وذلك عن طريق الضغط المتكرر على دواسة المكابح، حيث إنه غالبًا ما تكون المشكلة بسبب خلل في نظام المكابح نتيجة تسرب فى السوائل المسئولة عن تشغيل النظام، وتكرار الضغط على الفرامل وبصورة سريعة يؤدي إلى استغلال ما تبقى من سوائل للحصول على بعض قوة الكبح اللازمة إلى إيقاف إطارات السيارة، وإذا تحجرت المكابح فقم بالضغط بكل قوة لزيادة الضغط إذا كان لديك مساحة ووقت لذلك، حتى تتوقف السيارة.


يمكن أن تقوم أيضا باستخدام فرامل اليد، ويجب قبل استخدام فرامل اليد التشبث في الدركسيون بقوة لأن السيارة قد تتعرض للانزلاق، ثم بدء الرفع التدريجي لفرامل اليد حتى لا تغلق العجلات الخلفية، أو تتعرض للانزلاق، وكلما قلت سرعة السيارة يمكن رفع الفرامل أكثر، حتى تتوقف السيارة.


استخدام الفتيس لتخفيض السرعة التدريجي للسيارة، وذلك عبر وضعه على وضع الحياد، ثم البدء في تغيير الوضع إلى السرعة الأقل ستجد السيارة تنخفض سرعتها، ثم انقل للوضع الأقل وهكذا حتى تصل للسرعة الأولى، حتى تتوقف السيارة.

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