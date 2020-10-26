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سيارات

أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:02 م
سوزوكي اسبريسو موديل
سوزوكي اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso
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اشرف عطية
يفضل الكثير من محبي السيارات شراء السيارات الكبيرة ال suv لأنها تتمتع بمساحة كبيرة وأماكن تخزين أكثر من السيارات السيدان لذلك قرر العديد من صانعي السيارات على مستوى العالم الاستغناء عن السيارات السيدان والاهتمام بتصنيع السيارات متعددة الاستخدامات suv، وفي هذا السياق نعرض عليكم ارخص 5 سيارات suv. 


1- سوزوكي اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso

وجاءت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso بسعر 145.900 ألف جنيه بينما أسعار موديلات 2020 كانت 145 ألف جنيه بزيادة 900 جنيه فقط بينما كانت تقارير قد أشارت الي أن سعر السيارة لم يتغير، ولكن الأغلب أن سعرها ارتفع بقيمة 900 جنيه للدفعات الجديدة التي يتم تسليمها كموديلات 2021 . 

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2021

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر بنزين بقوة 67 حصانا وعزم دوران 90 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات. 


كماليات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2021

تأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية وشاشة 7 بوصة تاتش وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وإعدادات ديجيتال وبلوتوث، ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وجنوط 14 إنش.


أسعار سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2021

تباع السيارة سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2021 في مصر بسعر 145.900 جنيه.


2-جيتور jetour x70

تأتي السيارة  جيتور jetour x70 بمحرك 1500 سي سي مزود بشاحن توربيني و متصل بفتيس اوتوماتيك و تعمل بنظام الجر الامامي و تأتي في مصر بفئتين موديل 2021 ويبدأ سعرها  من 298,800 جنية حتى 328,800 جنية لأعلي فئة .

أسعار ومواصفات سيارات «جيتور X70» موديل 2021 (صور) - جريدة المال

3-تويوتا راش toyota rush 

تأتى السيارة  تويوتا راش toyota rush بمحرك 1500 سي سي متصل بفتيس اوتوماتيك و تعمل بنظام الدفع الخلفي و متاحة بفئتين موديل 2020 ويبدأ سعرها من 340,000 جنية حتى 365,000 جنية .

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش Rush الجديدة

4-دفسك ايجل dfsk Eagle 580 

تأتي السيارة دفسك ايجل dfsk Eagle 580 بمحرك 1500 سي سي بشاحن توربيني و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك و تعمل بنظام الجر الامامي و تباع بسعر 355,000 جنية .

للمرة السادسة.. «إيجل 580» 7 راكب تحصل على تخفيض جديد | بوابة ...

5-شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva بمحرك 1500 سي سي و المحرك متصل بشاكن توربيني و تأتي بنظام الجر الامامي للعجلات و تباع بسعر 384,990 جنية .

كابتيفا الجديدة كليًا


أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور
أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور
أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور
أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور
أرخص 5 سيارات كبيرة suv في مصر.. صور

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