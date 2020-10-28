بعد إعلانها خدمة تبديل سيارتك القديمة بأخرى جديدة في مصر.. تويوتا toyota تتصدر قائمة السيارات الأفضل عالمياً

تويوتا toyota عملاق صناعة السيارات اليابانية التي تفوقت علي الصانع مما لا شك فيه أن الصانع الياباني إلى الآن يعتبر أفضل صانع في العالم وأكبر دليل علي ذلك هو شركةعملاق صناعة السيارات اليابانية التي تفوقت علي الصانع الألماني وحافظت على مكانتها كأكبر علامة سيارات عالمية في القيمة طبقًا لدراسة Interbrand السنوية لعام 2020.





15 علامة سيارات فقط تمكنت من الدخول لقائمة الـ 100 علامة الأعلى قيمة في العالم، أولهم تويوتا toyota بقيمة 51.5 مليار دولار ما يضعها في المركز السابع بشكل عام في القائمة بعد كوكاكولا وسامسونج وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وأبل .





سجلت شركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة السيارات الالمانية المركز الثاني بين علامات السيارات والمركز الثامن بشكل عام في القائمة بقيمة 49 مليار دولار ثم بي ام دبليو bmw في المركز الثالث بين علامات السيارات والمركز الـ 11 بشكل عام في القائمة بقيمة تقارب 40 مليار دولار .





سجّلت هوندا honda اليابانية المركز الرابع بين علامات السيارات بـ 21.6 مليار دولار ثم هيونداي hyundai الكورية في المركز الخامس بقيمة 14.2 مليار دولار .



