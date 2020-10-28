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سيارات

بعد إعلانها خدمة تبديل سيارتك القديمة بأخرى جديدة في مصر.. تويوتا toyota تتصدر قائمة السيارات الأفضل عالمياً

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
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اشرف عطية
مما لا شك فيه أن الصانع الياباني إلى الآن يعتبر أفضل صانع في العالم وأكبر دليل علي ذلك هو شركة تويوتا toyota عملاق صناعة السيارات اليابانية التي تفوقت علي الصانع الألماني وحافظت على مكانتها كأكبر علامة سيارات عالمية في القيمة طبقًا لدراسة Interbrand السنوية لعام 2020.

15 علامة سيارات فقط تمكنت من الدخول لقائمة الـ 100 علامة الأعلى قيمة في العالم، أولهم تويوتا toyota بقيمة 51.5 مليار دولار  ما يضعها في المركز السابع بشكل عام في القائمة بعد كوكاكولا وسامسونج وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وأبل .

سجلت شركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة السيارات الالمانية المركز الثاني بين علامات السيارات والمركز الثامن بشكل عام في القائمة بقيمة 49 مليار دولار ثم بي ام دبليو bmw في المركز الثالث بين علامات السيارات والمركز الـ 11 بشكل عام في القائمة بقيمة تقارب 40 مليار دولار .

سجّلت هوندا honda اليابانية المركز الرابع بين علامات السيارات بـ 21.6 مليار دولار ثم هيونداي hyundai الكورية في المركز الخامس بقيمة 14.2 مليار دولار .

جدير بالذكر انه قد أعلنت مؤخرا شركة تويوتا toyota في مصر أنها توفر خدمات استبدال سياراتها القديمة بسيارات جديدة، وقالت الشركة إن هناك عددا من الشروط وضعتها لكي يمكن إتمام الخدمة الجديدة الخاصة بالاستبدال. 

يجب أن تتم صيانة السيارة في مراكز الخدمة التابعة لتويوتا والمعتمدة منها، ويجب أن لا تكون السيارة قد قطعت مسافة أكثر من 100 ألف كم حتى تتمكن من تبديلها بأخرى جديدة. 

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