بوجاتي تقدم وحشا جديدا من سيارتها بسرعة 500 كلم/س

كشفت شركة بوجاتي الستار عن سيارة جبارة قادرة على تحدي أقوى وأسرع السيارات الرياضية في العالم، وبنيت السيارة الجديدة على منصات مطورة من منصات Chiron، وحصلت على هيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون يزن 1240 كليلو.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 امتار و75 سم ، عرض 199 سم ، وارتفاع 99 سم فقط وجهزت بهكيل بسقف بانورامي عملاق وفتحات هوائية كبيرة على المقدمة والجوانب ، إضافة إلى جنح هوائي كبير وشفرات موزعة بالكامل للتحكم بدينامييكية الهواء وزيادة الثبات على السرعات العالية .





وأكثر ما يميز هذه السيارة هو محركها الجبار الذي أتي بعزم 1850 حصان ، والذي يعمل مع نظام دفع رباعي ، وهذان العنصران يوفران لـ Bolide القدرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 2.17 ثانية فقط.





من اكثر المميزات في السيارة هي انها تتسارع 0 إلى 200 كلم/س خلال 4.36 ثانية، ومن 0 إلى 300 كلم/س في 7.3 ث، والوصول إلى سرعة 400 كلم/س خلال 12.08 ث.