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أخبار العالم

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 16%

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا قد انخفض بنسبة 16%. 

وأكدت المنظمة أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

وشدد جوتيريش على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه "سيتحور مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن "الوباء قد يستمر لفترة طويلة جدا".

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