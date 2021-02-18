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سيارات

كورونا تهدد صناعة السيارات في ألمانيا .. اعرف السبب

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:00 ص
السيارات الألمانية
السيارات الألمانية
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أماني نوار
أكد اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا إن القيود المفروضة على الحدود مع جمهورية التشيك ، تهدد الآن بتوقف حركة الإنتاج في مصانع السيارات في ألمانيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن السلطات الألمانية فرضت قيود مشددة على الحدود مع جمهورية التشيك ، والسبب جائحة كورونا المستجد ، ولكن بسبب القيود لا يسمح للمواطنين في ألمانيا أو المقيمين خارجها للقدوم من جمهورية التشيك.


ومن المعروف أن مصانع سيارات بي إم دبليو ، وفولكس فاجن في ولايتى بافاريا، وساكسونيا الألمانيتين ، وذلك لأنها تعتمد على مكونات السيارات القادمة من التشيك ،والسبب أنها تصدر نحو ثلث إنتاجها من السيارات.

 ومن المنتظر الآن أن هذه القيود المفروضة ستتسبب في اضطراب في إمدادات المكونات ، لأن ذلك سيؤدي إلى توقف الإنتاج في المصانع الألمانية خلال ساعات .

ومن المعروف أن مصانع السيارات الألمانية الآن مثل دينجو ، والذي يعتبر أكبر مصانع بي إم دبليو ، في أوروبا يوظف عمالا يقيمون في التشيك.

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