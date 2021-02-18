ويبينار بجامعة حلوان عن "الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى"

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فعاليات الويبينار الدولي الأول عن "الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" والذي عقد بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية، وذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و عمداء كليات الجامعة ووكلائها ومنسقى مكافحة الفساد من مختلف الجامعات المصرية وقيادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.





أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات موكدُا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤: ٢٠١٨ و استطاعت تنفيذ بعض أهدافها و تحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية و الإدارية بالجامعة بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بالاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ : ٢٠٢٢ وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات فى هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.





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و قد بدأت جامعة حلوان بسلسلة من الويبينارات لتفعيل الهدف الثامن في الاستراتيجية الوطنية والمعنى بالتعاون الدولي والإقليمى في مجال مكافحة الفساد ولاسيما في مؤسسات التعليم العالي، كما حرصت على تبادل الخبرات المختلفة بين الهيئات والجهات الدولية المعنية و أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى أهمية هذا الويبينار الدولى الذى يمهد للوصول إلى أفكار وممارسات جيدة تسهم في تطوير خطط الجامعة في مجال مكافحة الفساد، وهو يعد الويبينار الأول ضمن مجموعة تتناول جميع الموضوعات الخاصة بالمجتمع الجامعي.





وذكرت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن هذا الويبينار يأتى ضمن اهتمامات المكتب بأنشطته المعنية بالتدويل ونشر الثقافة الدولية لهذا الموضوع المهم.





وأدار الويبينار الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة حيث تم طرح خمسة أسئلة تتعلق بالتجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية فى عدد من الجامعات الشريكة فى قارات العالم المختلفة، وكذلك تطرق النقاش إلى المقررات وطبيعتها و سبل توعية الطلاب و الإداريين و طبيعة الأنشطة و الدورات التي تقدم لهم فى هذا المجال ،بالإضافة إلى أهم التحديات التى يواجهها المسئولون فى نشر ثقافة التوعية و طرق التغلب عليها.









وخلال الويبينار قدم مكتب الأمم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC عرضا لعدد من الدورات التدريبية والنماذج التعليمية المتاحة حول مكافحة الفساد و نبذة عن أنشطتها ومبادرتها في مؤسسات التعليم العالي فى إطار جهودها لنشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما مد الحضور ببعض المقررات لنشر الثقافة، و أجاب على الكثير من تساؤلاتهم.





وقد شارك السيد أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، في الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة موضحا الجهود المختلفة التي تبذلها الدولة في الجامعات المصرية عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتوعية الطلاب بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، من خلال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى هذا الشأن.





وقد شارك عدد من المتحدثين الضيوف و هم دكتور ألكس بتكوف من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، و الدكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، و الدكتور شابير أحمد خان من جامعة بيشاور الباكستانية، و الدكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش الأوغندية والدكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان الدكتور حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد.



