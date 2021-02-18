وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني ، عن سر التغييرات التي لاحظها اولياء امور وطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، في جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول الذي أعلن منذ ساعات ، والتي تمثلت في طول تقصير مدة الامتحان وطول فترة الاستراحة بين كل امتحان واخر .





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حيث قال وزير التربية والتعليم : هناك أمور تقنية وادارية تتطلب وضع جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بهذه الطريقة .





وناشد وزير التربية والتعليم ، جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بضرورة الالتزام بـ إرتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات.





وأشار إلى أن اختصار مدة امتحان كل مادة في وقت اقل عن المدة الزمنية المعتادة ، جاء لضمان عدم تواجد الطلاب داخل اللجنة لوقت طويل.



