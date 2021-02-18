وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

وأكد وزير التربية والتعليم أنه ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الاربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)
أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل االدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الاحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)
وشدد وزير التربية والتعليم على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
ونفى وزير التعليم وجود أي نية أو إمكانية لعقد هذه الامتحانات من المنزل، مشددا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.