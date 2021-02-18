ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:06 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني ، عن سر التغييرات التي لاحظها اولياء امور وطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، في جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول الذي أعلن منذ ساعات ، والتي تمثلت في طول تقصير مدة الامتحان وطول فترة الاستراحة بين كل امتحان واخر .


حيث قال وزير التربية والتعليم : هناك أمور تقنية وادارية تتطلب وضع جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بهذه الطريقة .

وناشد وزير التربية والتعليم ، جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بضرورة الالتزام بـ إرتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن اختصار مدة امتحان كل مادة في وقت اقل عن المدة الزمنية المعتادة ، جاء لضمان عدم تواجد الطلاب داخل اللجنة لوقت طويل.

وكان وزير التربية والتعليم أعلن منذ ساعات قليلة، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، مؤكدًا أنه تقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، في لجان مراقبة بالمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم: "ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا فقط، لباقي الفئات الطلابية التي لم تتسلم التابلت هذا العام، وذلك  بلجان مراقبة ومؤمنة في المدارس حسب الجدول".

وأضاف: "إن الزمن المخصص لهذه الامتحانات هذا العام، سيكون نصف الزمن المعتاد لتقليل زمن التواجد بلجان الامتحانات، وقد تمت مراعاة ذلك في عدد ونوعية الأسئلة".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الاربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)

أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل االدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الاحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ونفى وزير التعليم وجود أي نية أو إمكانية لعقد هذه الامتحانات من المنزل، مشددا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل .. 10 يناير

التعليم تحسم الجدل.. جميع الطلاب يمتحنون تحريريا.. بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 10 يناير.. والوزير: مفيش امتحان من البيت ولا أبحاث هذا العام

تبدأ 5 فبراير .. وزير التعليم يعلن موعد إجازة نصف العام

رغم رفع الغياب.. وزير التعليم: المدارس شهدت أكبر نسبة حضور من الطلاب اليوم

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

تعليم القاهرة تكشف آلية تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات محمود ذو الفقار

في عيد ميلاده .. قصة زواج وطلاق زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

أوساكا تنهي حلم سيرينا في البطولات الأربع الكبرى

6 مكاسب للأهلي من الفوز على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء