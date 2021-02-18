مؤسس مبادرة «المعجم الناطق»: هدفي إيصال الشعر الفصيح للشارع المصري

قال محمود موسى، مؤسس مبادرة المعجم الناطق، إنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عام 2010 ، وهدف هذه الصفحة توصيل الشعر الفصيح للشارع المصري.





وأضاف محمود موسى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الحاجز الموجود بين الناس والشعر هو نفس الحاجز الموجود بينهم وبين اللغة.





وأشار مؤسس مبادرة المعجم الناطق، إلى أنه كان هناك مشكلة فى فهم جزء بسيط باللغة العربية قد يؤثر على فهم النص بالكامل، لافتًا إلى أن اللغة العربية بحر كبير ذات تفاصيل كثيرة.





وتابع مؤسس مبادرة المعجم الناطق ، أن اللغة ممارسة مستمرة واطلاع أكثر على مختلف المصادر. والدليل على ذلك أنه خريج تجارة عين شمس وليس لدراسته أي صلة باللغة.





وأكد مؤسس مبادرة المعجم الناطق، أن العرب كانوا يكتسبون اللغة من المحاكاة والاستماع إلى الشعر، لأن التلفاز بالنسبة لهم هو سماع الشعر بسوق عكاظ.