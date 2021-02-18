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أخبار البلد

بعد تصريحات الرئيس.. المجالس القومية تتحرك لمواجهة الزيادة السكانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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أمل مجدى
تعانى مصر من زيادة سكانية كبيرة حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي خطرها، الذى يحيط بنا بسبب هذه الأزمة، وأوضح إن مصر لم تصل أبدا لنفس معدلات انخفاض النمو في الدول الأخرى  وأكد أن تحسن الأحوال يسير بالتوازي مع معدلات النمو، وأن الدخل المناسب ل 100 مليون تريليون دولار لافتًا إلى أن الحد من النمو السكاني أمن قومي.


وتتكاتف الدولة بجميع الوزارات والمجالس القومية للحد من هذه المشكلة التى تتفتقم مع مرور السنوات، ويقوم المجلس القومى للمرأة بدور كبير من خلال التوعية عن طريق الرائدات الريفيات وتوفير وسائل منع الحمل فى جميع المحافظات والتوعية عن طريق منصاته على السوشيال ميديا، كما يقوم المجلس القومى للطفولة بحملات توعية كبيرة خاصة فى القرى .


وعن ذلك قالت الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الصحة، إنه منذ 30 عاما ونحن نعانى من الزيادة السكانية ولم تفلح المحاولات العديدة للسيطرة عليها. 

وأضافت "حنفى" لـ"صدى البلد" أن المجلس يدعم أى قرار تتخذه الدولة لوقف تزايد السكان ولابد من قرارات صارمة، لأن الطفل يكلف الكثير فى تعليمه والمحافظة على صحته.

وأشارت  إلى أنه لابد من وقف الدعم لأكثر من طفلين، معلنة دعمها لتفكير الدولة فى التمكين الاقتصادى للسيدات بين 18-45 عاما، حيث تنشغل السيدات فى العمل، وهذا ما فعلته اليابان عندما جعلت الناس يعملون لساعات طويلة حتى تحد من الزيادة السكانية وتنمى الاقتصاد.
   

ونوهت عضو المجلس القومى للمرأة  بأنه تمت مناقشة الزيادة السكانية من قِبل لجنة التضامن الاجتماعي، ولكن لم تكن هناك تحركات، وعندما يأتى التحرك من مجلس الوزراء تصبح هذه استراتيجية للدولة. 

ولفتت إلى أن حى الأسمرات أصبح من الأحياء المثالية التى بها وعى كبير بخطورة الزيادة السكانية، أغلب السيدات ينجبن ويكتفين بطفلين فقط.

وأكدت أن المجلس يشارك بالتوعية فى القرى والصعيد عن طريق الرائدات الريفيات، وينتظر خروج القرار من مجلس الوزراء بالتنفيذ ليشارك فى الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة للقضاء على الزيادة السكانية. 

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