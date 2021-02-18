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أخبار البلد

نقيب المهندسين يتواصل مع وزيرة الصحة لعلاج مهندسة مصابة بمرض نادر

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
بعد إصابتها بمرض نادر أفقدها القدرة على الحركة تصدرت حالة المهندسة جهاد عز عادل من مدينة ارمنت محافظة الأقصر جروبات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وفور علمه بحالتها تواصل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين مع   الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي أكدت رعاية وزارة الصحة للمهندسة جهاد.

وقد تم التواصل مع المهندسة الشابة للحصول علي كل التقارير الطبية والأبحاث اللازمة لاستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة .

وأكدت وزيرة الصحة دعمها الكامل لحالة المهندسة جهاد وبدوره قدم المهندس هاني ضاحي شكر نقابة المهندسين علي سرعة الاستجابة والاهتمام من قبل الوزيرة.

وتعتبر حالة المهندسة جهاد من الحالات النادرة حيث اصيبت بمرض عصبي أثناء حملها في طفلها الاول وبعد حوالي ٤ اشهر من زواجها فقط مما افقدها القدرة علي الحركة تمام ونظرا لندرة حالتها وعدم وجود علاج لها داخل مصر تحركت نقابة المهندسين المصرية للتواصل مع وزارة الصحة حيث يتطلب علاج جهاد السفر خارج مصر ويتكلف مصاريف باهظة. 

وقد تخرجت المهندسة جهاد عز عادل من كلية الهندسة جامعة اسيوط تخصص كهرباء باور بتقدير عام جيد جدا عام ٢٠١٦.
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