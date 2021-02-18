ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"أبو الغيط" يتسلم أوراق اعتماد السفير إلياس شيخ عمر مندوبا للصومال بالجامعة العربية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:14 م
السفير الصومالي الجديد
السفير الصومالي الجديد لدى القاهرة
Advertisements
مـيــــس رضـــا
تسلم أحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة العربية ، اليوم الخميس ، أوراق اعتماد السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر  السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ، ليكون مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب اللقاء ، انه نقل إلى الأمين العام للجامعة العربية تحيات فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد "فرماجو " رئيس حمهورية الصومال الفيدرالية ومعالي السيد محمد  عبدالرزاق ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، معربا عن اعتزازه بالعمل مندوبا لبلاده في الجامعة العربية وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء.

وقال إن الصومال كانت وستظل مع الإجماع العربى فى القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على حرص بلاده الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير جديد للصومال بالقاهرة

السفير الأردني الجديد لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لجامعة الدول العربية

مباحثات دبلوماسية.. لقاء أردني كويتي على أرض القاهرة

السفير العماني لدى القاهرة: السلطنة ستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية

سفير عُمان الجديد بالقاهرة يترأس وفد السلطنة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

ترشيحاتنا

خطير للغاية.. فيروس كورونا يلحق أضرارا شديدة في المناعة

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن العلوم والتكنولوجيا

قلبي محروق.. شقيقة المهندس رضا لـ سفاح الجيزة: ده اللي قتل أخويا

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

قرار جديد من موسيماني قبل سفر الأهلي لتنزانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور